شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالي بابا بادجي يبدأ تدريبات الجري على هامش مران المصري والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السنغالي بابا بادجي، الوافد الجديد إلى النادي المصري، تدريبات الجري على هامش مران الفريق، وذلك ضمن برنامجه الطبي للتعافي من إصابة الإلتواء في القدم، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأنهى النادي المصري إجراءات ضم السنغالي بابا بادجي لدعم هجوم الفريق، وذلك بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي، ومن المقرر للإعلان بشكل رسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وأعلن النادي المصري عن ضم 7 صفقات بشكل رسمي حتى الآن، وهم، خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في السابعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في بنغازي الليبية انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز ، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول ، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان ، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة ، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة ، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.