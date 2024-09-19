شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينية ميرال خضر تشارك فى تدريبات الكرة النسائية بالزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنتظم اليوم الخميس، الفلسطينية ميرال خضر لاعبة فريق الكرة النسائية فى تدريبات الزمالك، وذلك بعد انضمامها لصفوف الأبيض قادمة من فريق ديار بيت لحم الفلسطينى فى صفقة انتقال حر.

وكانت ميرال خضر وصلت الى القاهرة أول أمس الثلاثاء بعد أن نجح نادي الزمالك فى الحصول على خدمات اللاعبة الفلسطينية ميرال خضر قسيس، صاحبة الـ 18 عامًا مهاجمة نادي الديار ومنتخبي فلسطين الأول وتحت عشرين عاما للسيدات، لتكون بذلك أولى صفقات الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر لمدة موسمين مجانًا.

وحصل نادي الزمالك على المخالصة الخاصة باللاعبة من نادي ديار بيت لحم مجانًا، وتم قيدها رسميًا مؤخرًا في قائمة الفريق الأبيض".

وأسفرت قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية موسم 2024-2025، عن مواجهة الزمالك لمنافسه الأهلي في الجولة الأولى والافتتاحية من المسابقة، والتي ستنطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 19 فريقا، لأول مرة في تاريخ البطولة والتي ظهرت للنور للمرة الأولى عام 1998.