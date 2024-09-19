شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يجتمع مع نصر أبو الحسن لحسم تدريبه للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع حلمى طولان المدير الفني لفريق سيراميكا والزمالك السابق، مع المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي من أجل الاتفاق على الرتوش الأخيرة لتدريب الدراويش في الموسم الجديد، خلفا للراحل إيهاب جلال الذي رحل عن عالمنا بعد وعكة صحية.

ويصل حلمي طولان إلى الإسماعيلية خلال الساعات القليلة القادمة من أجل الاجتماع مع مجلس إدارة الإسماعيلي لتوقيع عقود تدريب الدراويش والاتفاق على جهازه المعاون الذي سيكون معه في الموسم الجديد.

ويعد نادى الإسماعيلى النادى رقم 13 الذى يقوم بتدريبه خلال مسيرته، حيث بدأ مسيرته مع الزمالك، بينما كان آخر نادٍ قام بتدريبه هو سيراميكا.

12 ناديا في مسيرة حلمى طولان

درب حلمى طولان 12 ناديا قبل الإسماعيلى هي كل من: الزمالك "مرتين"، حرس الحدود "مرتين"، المصرى، الاتصالات، بتروجت، اتحاد الشرطة، طلائع الجيش "مرتين"، سموحة، الاتحاد السكندرى، إنبى، البنك الاهلى، سيراميكا.