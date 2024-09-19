أحمد شوبير يعلن موعد برنامجه التلفزيوني على هذه القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، موعد عودة برنامجه التلفزيوني، مرة أخرى، بعد فترة من الغياب بعد رحيله من قناة أون تايم سبورتس.

وعاد أحمد شوبير، مؤخرا، لتقديم برنامجه الإذاعي، عبر إذاعة أون تايم سبورتس، لمدة 5 أيام في الأسبوع.

ورد أحمد شوبير خلال تقديمه برنامجه عبر إذاعة أون تايم سبورتس على أحد الرسائل بشأن موعد عودته مرة أخرى قائلا: "إن شاء الله ع بداية الشهر الجديد".

ووقع أحمد شوبير بشكل رسمي على عقود مع قناة الأهلي لتقديم البرنامج الرئيسي، تزامنًا مع عودة البث من جديد.

اقرأ أيضا:

خطوة غير مسبوقة في التاريخ.. شركة عالمية تنظم الدوري المصري