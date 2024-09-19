"شوبير ضربك؟"..أحمد الطيب يطلق تصريحات نارية ويكشف تدخل هذا الشخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث المعلق الرياضي، أحمد الطيب، عن أزمته مع الإعلامي أحمد شوبير، وتدخل بعض الأشخاص من أجل حلها في الفترة الماضية.

قال أحمد الطيب: "علاقتي بأحمد شوبير كانت قوية جدا، ولعبنا مع بعض أثناء مشوار كرة القدم، وعرفنا بعض عن طريق الحكم المصري حسين علي موسى، اللي كلمني في يوم قالي الكابتن شوبير عاوز رقمك لأنه سمعك وأنت بتعلق على القناة الرابعة".

أضاف: "ارتبط بعلاقة بأحمد شوبير وهو كان لاعب، والعلاقة كانت جميلة وكان فيها إخلاص كبير، وجالي الإمارات وقت كأس العالم للشباب".

أكمل: "أنا مش زعلان من شوبير، المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، تدخل من أجل الصلح بيننا وأنا كنت قافل خالص لدرجة أني قولت نتقابل في الجنة لو هو دخلها إن شاء الله".

أوضح: "أنا معملتش حاجة غلط ولا عيب ومش غلطان، ولازم يفضل يقول أحمد الطيب، صاحب فضل عليا لأنه حببني في التعليق، أنا معلق قبل منه".

وأتم تصريحاته: "أنا خدمت شوبير لكن هو مخدمنيش، أنا قدمت ليه خدمات كتير جدًا وهو يعرفها تمامًا، وكلمة ضربك دي مش حلوة.. شوبير نفسه اعترف إني ضربته، هو جه عليا خلال الحلقة رش عليا ميه وأنا رشيت عليه مية"

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