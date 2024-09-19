شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم قراره النهائي من عروض استعارة محمد زعلوك خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مصير العروض المقدمة للحصول على خدمات محمد زعلوك مهاجم الفريق الشاب والعائد من رحلة إعارة نادي مودرن سبورت، سواء بالموافقة عليها أو رفضها وقيد اللاعب في قائمة الأهلي للموسم الجديد.

ويهتم أكثر من نادي محلي بضم زعلوك على سبيل الإعارة مثل الاتحاد السكندري وسيراميكا والجونة، ولكن لم يتحدد موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل انتظارا لمعرفة وجهة نظر كولر من قيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد وهو ما سيتحدد خلال الساعات القادمة.

ويعاني الأهلي من نقص في مركز الهجوم حيث لا يوجد في قائمة الموسم الجديد سوى الثنائي وسام أبو علي ومحمود كهربا ومعهما اللاعب الصاعد سمير محمد.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي