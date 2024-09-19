شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة ومدربه.. نور الشربيني تمنح فيروز أبو الخير تعليمات الفوز في بطولة باريس والان مع تفاصيل الخبر

في واحدة من اللقطات المعتادة للبطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، التقطت عدسة الكاميرا صورة للنجمة المخضرمة خلال منحها التعليمات الفنية للبطلة الصاعدة فيروز أبو الخير، خلال مباراة الأخيرة مع الإنجليزية جورجينا كيندي المصنفة السادسة عالمياً.

ونجحت البطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير في تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت بطولة باريس للاسكواش المقامة حالياً في فرنسا، بالفوز على جورجينا كيندي في دور الـ 16 بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 12-10, 12-14, 10-12, 11-6.

وفازت نور الشربيني في الدور ربع النهائي على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 6-11, 11-9.

وكان الثنائي المصري نور الشربيني المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التي انطلقت في نسختها الأولى خلال الموسم الماضي.

وشهدت البطولة مشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 10 لاعبين في منافسات الرجال، و12 لاعبة في منافسات السيدات جاءوا كالتالي:

10 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، كريم عبد الجواد، علي أبو العنين، يوسف سليمان، مصطفى عسل، محمد الشربيني، مازن هشام، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، يوسف إبراهيم.

12 لاعبة في منافسات السيدات وهم: نور الشربيني، مريم متولي، روان العربي، سلمى هاني، زينة ميكوي، هنا معتز، هانيا الحمامي، فيروز أبو الخير، هنا رمضان، فريدة محمد، ندى عباس، نوران جوهر.