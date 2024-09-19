شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى بإياب دور الـ 32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكينى في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكينى

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام الشرطة الكينى في تمام الثامنة من مساء غدا الجمعة باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة دون حضور جماهيرى.

غياب الجماهير عن مباراة الزمالك

وتقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكينى بدون حضور جماهيرى على خلفية عقوبات نهائي النسخة السابقة لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وإصدار الكاف عقوبات على الأبيض بإقامة مباراتين بدون جمهور، الأولى ستكون أمام الشرطة الكيني والثانية ستكون في دور المجموعات حال تأهل الزمالك بشكل رسمي.