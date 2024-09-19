شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي كلوب العبور يستضيف أقوى حفلات city festival بمشاركة حماقي ومصطفى حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في آخر حفلات city Festival لصيف 2024 في القاهرة ووجه بحري ، يشهد نادي سيتي كلوب العبور سادس حفلات city Festival التى تنظمها شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيرى ومجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام بمختلف محافظات مصر، بمشاركة السوبر ستار محمد حماقي والنجم مصطفى حجاج يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجارى.

وتستعد حفلات City Festival التي لا تتوقف، للتوجه نحو الصعيد ووجه قبلي قريبا بمفاجآت مدوية يتم التجهيز لها حاليا.

ويقدم السوبر ستار حماقي والنجم مصطفى حجاج باقة من أجمل الأغنيات خلال حفل سيتي كلوب العبور الجمعة المقبل ، وأقيم حفل City Festival الخامس في فرع سيتي كلوب كفر الشيخ وسط حضور 40 ألفا من الأعضاء والأسر الذين تفاعلوا مع فقرات الحفل، في أجواء احتفالية مبهجة ورائعة، وأبدوا اعجابهم الشديد بتنظيم الحفل وفقراته المتنوعة وكذلك التنوع في المطربين والنجوم الذين أحيوا الحفل.

حضور حفل سيتي كلوب العبور سيكون مجانيًا لجميع أعضاء أندية سيتى كلوب بمختلف المحافظات، وقبل بدء الحفل تنظم إدارة أندية سيتى كلوب يوما ترفيهيا لأعضاء سيتى كلوب العبور ، تضمن موسيقى وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والفائزين من الأعضاء.

ويعتبر حفل سيتى كلوب كفر العبور سادس الحفلات التي تنظمها أندية سيتي كلوب المنتشرة بجميع المحافظات هذا الصيف في مختلف الفروع، وكانت البداية بحفل غنائى ضخم في سيتى كلوب الشروق، أحياه المطرب السوبر الستار أحمد سعد والنجمة روبي، ثم حفل سيتى كلوب بنها بمشاركة السوبر ستار هيثم شاكر ونجم الأغنية الشعبية حسن شاكوش والحكمدار عبد الباسط حمودة، ثم حفل سيتى كلوب شبين الكوم بمشاركة النجوم أحمد ومحمد عدوية ورامى جمال ورضا البحراوى، وحفل سيتي كلوب طنطا بحضور النجمين رامي صبري وبوسي، وحفل سيتي كلوب كفر الشيخ بحضور النجوم حكيم ونيكول سابا ورامي جمال.

وتسعى أندية سيتى كلوب لخروج حفلات City festival بصورة مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لنيل رضا وإعجاب الأعضاء والحاضرين بالتنظيم وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، ما يعكس حرص أندية سيتى كلوب على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وأحيا حفلات سيتي كلوب التي أقيمت في الصيف الماضي كوكبة من ألمع النجوم مثل أحمد سعد ودياب وعمر كمال، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم وغيرها