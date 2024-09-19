شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى مصر وموريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر الوطني مع موريتانيا في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ويعتلي منتخب مصر صدارة مجموعته في التصفيات الإفريقية بعد تحقيق الفوز على كاب فيردي بثلاثية وعلى بتسوانا برباعية ضمن منافسات الجولة الأولى والثاني بالتصفيات القارية.

موعد مباراة مصر وموريتانيا في الجولة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا

تحدد أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الموريتاني خلال الأجندة الدولية للفيفا يوم 11 أكتوبر المقبل، حيث يواجه الفراعنة المنتخب الموريتاني بالقاهرة أولًا، ثم يطير إلى العاصمة نواكشوط.

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا في الجولة الرابعة بتصفيات أمم إفريقيا

حدد الاتحاد الموريتاني موعد مباراة العودة بالجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية، لتقام المباراة يوم 15 أكتوبر المقبل في موريتانيا.

ويرفع الجهاز الفني لمنتخب مصر شعار "لا للراحة" قبل معسكر الفراعنة المقبل، والمقرر انطلاقه 7 أكتوبر المقبل استعدادا لمباراتي موريتانيا، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية.

في ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.