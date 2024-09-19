شكرا لقرائتكم خبر عن 24 أكتوبر انطلاق دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل موعد انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز "أ" رجال، والتي تقرر له يوم 24 أكتوبر المقبل، على أن تنطلق منافسات بطولة السيدات يوم 3 من نفس الشهر.

وتضم المجموعة الأولى للدورى الممتاز "أ" رجال كل من الاتحاد السكندرى، القناة، هليوبوليس، الترام، وفى المجموعة الثانية الأهلي والمصرية للاتصالات وطلائع الجيش وألعاب دمنهور، ويحل الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب فرق سموحة و الشمس والطيران، بينما يأتي في المجموعة الرابعة سبورتنج، الجزيرة، مصر للتأمين، والزهور.

وتضم مجموعات السيدات الأهلي والصيد ومدينة نصر والطيران في المجموعة الأولى، وسبورتنج والزهور والشمس والترام في المجموعة الثانية، بينما هليوبوليس ومصر للتأمين والتوفيقية ووادى دجلة في المجموعة الثالثة، وفى المجموعة الرابعة الجزيرة وسموحة والبنك الأهلي وجزيرة الورد.