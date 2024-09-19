شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل اليونيسيف في مصر: الأهلي ضرب مثل كبير في العمل الاجتماعي والدفاع عن حقوق الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

أكد جيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف في مصر أنه متحمس وسعيد بعد تجديد الشراكة بين النادي الأهلي والمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الاطفال وحاضرهم ومستقبلهم، والتحديات التي يواجهها الاطفال في مصر.

قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالنادي الأهلي: "نعمل معا من أجل قضية نبيلة ولدينا 30 مليون طفل يواجهون تحديات في مصر والرياضة لها تأثير كبير في حياة الأطفال وشراكتنا مع الأهلي سعادة على هذه القوة باعتباره من أكثر الأندية شهرة ليس في مصر بل أفريقيا والعالم العربي.

تابع: "ضرب الأهلي مثل كبير في العمل الاجتماعي والدفاع عن حقوق الاطفال وهدفنا توسيع تأثير شراكتنا مع الأهلي ومعا سنستخدم كل المنصات والفريق لاحداث تأثير اكبر

الشراكة تعهد للاطفال ووعد بتعزيز أصواتهم والدفاع عن حقوقهم.

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشرة صباح اليوم الخميس بمقر الجزيرة؛ للإعلان عن تجديد الشراكة مع منظمة ‏الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لمدة أربع سنوات أخرى، مما يعزز التزامهما المشترك بتعزيز حقوق الأطفال في جميع أنحاء ‏مصر.‏

تأتي هذه الشراكة تفعيلا لدور النادي في المشاركة المجتمعية في البيئة المحيطة وانطلاقا من نجاح التعاون السابق بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشراكة المتجددة على تعزيز الرؤية والأهداف ‏المشتركة، ومن المنتظر أن يكون هناك دور كبير للاعبي ولاعبات فرق النادي المختلفة في هذه الجهود.‏