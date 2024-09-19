شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز بيانا رسميا للرد على تشابه تصميم زى الفريق مع أندية أخرى والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا رسميا للرد على ما يتم تداوله عن تشابه الزى الجديد الخاص بالفريق مع أندية أخرى ببطولة الدورى المصرى.

وكشف مصدر فى الزمالك أنه جارى تجهيز البيان لكشف تفاصيل اختيار الزى الرسمى لفريق الزمالك وكذلك كواليس ما يتم تداوله فى هذا الشأن.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الشرطة الكينى غدا الجمعة فى اياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.

وطالب جوميز اللاعبين بعدم التهاون أمام مرمى الشرطة الكينى، أوالتسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام بطل كينيا .