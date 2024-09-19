شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينتظر وصول البنيني أتدجيكو سامادو لاتمام إجراءات التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر النادي المصري، وصول اللاعب البنيني أتدجيكو سامادو إلى القاهرة، اليوم الخميس، وذلك لإتمام التعاقد معه بعد حصول النادي البورسعيدي على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق.

ومن المقرر أن يخضع أتدجيكو سامادو للكشف الطبي في المصري قبل إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب، وذلك على الرغم من إعلان نادي الخمس الليبي التعاقد مع اللاعب في وقت سابق.

وأعلن النادي المصري عن ضم 7 صفقات بشكل رسمي حتى الآن، وهم، خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت.

وكان المصري أنهى أيضاً إجراءات ضم السنغالي بابا بادجي، بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي، ولم يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في السابعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في بنغازي الليبية انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.