شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يدعم لاعب الزمالك: "ناس كتير بتموت من كتر الضغط النفسي وومش لازم نوصل فتوج لكده" والان مع تفاصيل الخبر

حرص حسين الشحات لاعب الأهلي على دعم زميله في منتخب مصر أحمد فتوح لاعب الزمالك في أزمته الأخيرة بعد التسبب بفي وفاة أمين شرطة بالخطأ بعد دهسه بسيارته.

وكتب الشحات عبر خاصية "ستوري" اسنتجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله واتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} أنا عايز اتكلم في موضوع كلنا بقينا بنتكلم فيه بس ماحدش حاسس ب حاجة الموت بقى قريب مننا كلنا وناس كتير بقت تموت من كثر الضغط النفسي وشوفنا اخونا وصاحبنا احمد رفعت ربنا يرحمه يارب . وشوفنا الأب الروحي الكابتن ايهاب جلال ربنا يرحمه يارب ".

تابع: "وانا كنت من فتره قريبا ل مشكلتي مع الشيبي وكان عليه ضغط ربنا وحده إلا كان عالم بيا وطلعت واعتزرت ودلوقتي مش عايزين نوصل موضوع اخويا احمد فتوح لكده وترجع نقول بعد كده ياريت كنا خفينا عليه فتوح غلط وقال انا غلط مش لازم نتكلم ونقول لا انت غلطان ونضغط عليه اي راجل لما بيتطلع يعتذر ويقول انا غلط سامحوني أولا دي حاجه كبيره جدا عند ربنا والراجل طلع وقال أنا غلطان وعايز يروح لاهل الميت ربنا يرحمه يارب ويصبر اهله واولاده يارب".

أردف الشحات: "مش كل شويه نطلع ونقول حسين انت شتمت حسين انت غلط نفس الكلام فتوح مش كل شويه نطلع ونقول انت غلطان ادعي ل فتوح ربنا يهديه ويسامحه ادعي ل حسين ادعي ل أي إنسان بيغلط كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) ربنا يهدينا جميعا ويسامح الجميع يارب 0 الدنيا مش مستاهله".

أضاف: "( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ترقبوا وخافوا يوما يردكم الله سبحانه وتعالى إليه فلا تملكون من أموركم شيئا فيه ) .. فَمَا ظَلّكُم بِرَبّ العالمين ...... اللهم إنا نظن بك غفراناً وعفوا... وتوفيقاً ونصراً.. وثباتاً وتيسيراً.. وسعادة ورزقا.. وشفاءً وحسن خاتمة .. وتوبة نصوحاً وعتقاً من النار.. فهب لنا مزيداً من فضلك.. يا واسع الفضل والعطاء... اللهم فرج كرب المكروبين واقض حاجات السائلين وتب على العصاة والمذنبين من أمة محمد اجمعين ياااااااااااارب العالمين قولوا آمين رد".



