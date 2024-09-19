شكرا لقرائتكم خبر عن فريق المقاولون النسائي يختتم معسكره الداخلي غداً استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب معسكره الداخلي والذي انطلق يوم الأحد 15 سبتمبر الحالي، في الفندق الداخلي بمقر النادي، غداً الجمعة ، ويأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات الفريق للموسم الرياضي 2025/2024.

يشمل جدول أعمال المعسكر تدريبات فنية وبدنية مكثفة، بالإضافة إلى تمارين تكتيكية ومباريات ودية، مما يسهم في رفع مستوى الأداء والجاهزية لدى اللاعبات.

يتولى الإشراف على الجهاز الفني مجدي مصطفى، بينما تتولى هبه رزق منصب المدير الفني، ويعاونها محمد زياده كمدرب عام و عمر شكر كمدرب لحراس المرمى.

كما يتولى أحمد صفا منصب اداري الفريق، بينما تتولى الدكتورة رهف فاروق مهمة اخصائي إصابات الملاعب.

يعتبر هذا المعسكر خطوة هامة في تطوير الفريق وتحقيق أهدافه في الموسم القادم.