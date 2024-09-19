شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب ناشئي اليد 2006 على غينيا بضربة بداية بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد الخميس، 19 سبتمبر 2024 06:54 م

فاز منتخبنا الوطنى المصري للناشئين لكرة اليد على نظيره غينيا بنتيجة 46-22، ببطولة افريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين لكرة اليد و التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 19 الى 26 سبتمبر 2024. تضم قائمة اللاعبين كلا من ، يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفي احمد - عبد الرحمن اشرف - زياد احمد - عمر بركه - احمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - احمد حلمي - عادل سعد - محمود احمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا . فيما يضم الجهاز الفنى محمد الأغلى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية كابتن محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولى مدير اداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.

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