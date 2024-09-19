شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب فى الفترة من 12 لـ27 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد شمال أفريقيا، إقامة مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما فى الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل فى القاهرة.

ويشارك منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 20 عاما، ومن المقرر أن يعقد وائل رياض اجتماعا مع مجلس ادارة اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل حسم برنامج الإعداد للتصفيات.

وحرص الجهاز الفني ل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، علي حضور مباراة الأهلي وانبي التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر في افتتاح دوري الجمهورية مواليد 2005 .

وتواجد في المباراة كل من وائل رياض ، وعلاء عبده المدرب العام وأحمد رؤوف مدرب المنتخب ، وأيمن طاهر مدرب الحراس ود. قاسم قدري مخطط الأحمال وعادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب .

يأتي ذلك في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لمتابعة جميع اللاعبين استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب والتي تقام أوائل نوفمبر المقبل.