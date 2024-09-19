شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتمسك باستمرار محمد عبد الله في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يتمسك مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ببقاء محمد عبد الله الجناح الصاعد في الموسم الجديد ورفض مناقشة أية عروض تخصه إلا في حالة توفير بديل جيد لتعويض رحيله، لاسيما مع وجود نقص في مركز الجناح.

ويقتنع كولر بقدرات محمد عبد الله الفنية وينوي منحه فرصة للمشاركة بشكل تدريجي في الموسم الجديد لاكتساب الخبرات اللازمة وحل أزمة النقص العددي في عدد الأجنحة.

ويضم الأهلي 4 أجنحة فقط وهم حسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومعه محمد عبد الله.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي.