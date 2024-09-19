شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك محتفلاً بعيد ميلاد ميشالاك: نفاثة بولندية والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بعيد ميلاد البولندى كونراد ميشلاك لاعب الفريق الجديد، الذى انضم حديثاً خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صورة للاعب معلقة عليها:" عيد ميلاد سعيد للنفاثة البولندية كونراد ميشالاك".

وينتظر كونراد ميشالاك مواصلة التوهج داخل القلعة البيضاء بعدما وقع على عقود انتقاله للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من أحد السعودى لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، بعد موافقة الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واجتاز ميشالاك الكشف الطبى الذى خضع له فى الأيام الماضية وقيده مسئولو نادى الزمالك فى القائمتين المحلية والأفريقية للفريق بعد حسم الصفقة، وبات تحت تصرف الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

كونراد ميشالاك لاعب كرة بولندى الجنسية يجيد اللعب فى مركز الجناح الهجومى، وُلد في 7 فبراير 1997 (26 عاماً) في مدينة بلاونيس، بولندا، ومن أهم مميزاته السرعة الكبيرة، ومهاراته العالية التي تسعاده على المراوغة، وتمريراته الحاسمة في الشق الهجومي.

واستهل اللاعب البولندى ميشالاك مشواره مع كرة القدم بالتواجد داخل نادى تشارني زاجان البولندي تحت 19 عامًا، واستمر في اللعب حتى انتقل إلى فالوباز زيلونا جورا البولندي، ومنه إلى ليجيا وارسو، ثم تنقل بين عدة أندية حتى وصل إلى الدوري السعودي ضمن صفوف أحد.

وخاض ميشالاك تجارب احترافية خارج بولندا، حيث لعب لفريق أنقرة جوجو التركى وألانيا سبور التركي، ثم أحد السعودي، وفي الموسم الجاري شارك مع فريق أحد في 3 مباريات سجل هدف وصنع آخر.

وشارك ميشالام في 275 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 29 هدفًا، وصناعة 32 آخرين،بينما في الموسم الحالي، شارك ميشالاك في 3 مباريات مع نادي أحد الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى بالسعودية، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.