شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على بروكسى وديا بثنائية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الاهلي الفوز على نظيرة بروكسى أحد أندية القسم الثانى بثنائية نظيفة ضمن استعدادات الفريق لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل.

أحرز أهداف فريق البنك الاهلى أسامة فيصل ومحمد بسيونى، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى خلال فترة المعسكر المغلق ببرج العرب.

وكان طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، قرر خوض معسكر مغلق بمدينة برج العرب خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الجارى لاستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.