شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر مفاوضات اتحاد الكرة مع ميكالى لتدريب منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعثرت مفاوضات مجلس إدارة اتحاد الكرة مع ، البرازيلى روجيريو ميكالى لتدريب منتخب الشباب مواليد 2005 خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد انتهاء عقد الخواجة مع المنتخب الأولمبى بنهاية أولمبياد باريس 2024.

وكشف مصدر مقرب من ميكالى، أن الخواجة انتظر الحسم من اتحاد الكرة بعد الاتفاق على بنود العقد لكن المفاوضات توقفت خلال الساعات الأخيرة ليبدأ المدرب مناقشة العروض الأخرى التى وصلته مؤخرا.

وأعلن اتحاد شمال أفريقيا، إقامة مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما فى الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل فى القاهرة.

ويشارك منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 20 عاما، ومن المقرر أن يعقد وائل رياض اجتماعا مع مجلس ادارة اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل حسم برنامج الإعداد للتصفيات.