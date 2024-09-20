شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جورماهيا: الدورى المصرى الأقوى فى أفريقيا والفوارق كبيرة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد البرازيلي ليوناردو نيفا المدير الفني لفريق جورماهيا الكيني، أن مباراة الإياب ضد الأهلي في مصر ببطولة دوري أبطال أفريقيا سوف تكون صعبة للغاية.

وقال مدرب جورماهيا الكيني في تصريحات تلفزيونية:"لقد بدأنا مباراة الذهاب أفضل من الأهلي وأهدرنا فرص حقيقة، لكن عاد لاعبو المنافس كالأسود واحرزوا هدفين في دقيقتين".

وأضاف:"في بطولة مثل دوري أبطال أفريقيا لا يمكنك أن تخطأ أمام الأهلي، سوف يعاقبونك كما فعلوا بمباراة الذهاب".

وأكمل:"علينا أن نكون واقعيين، ففرصنا ضئيلة في هذه المواجهة لكن دعونا نحافظ على نفس الخطة لمحاولة الفوز بالمباراة والتكيف مع هذا المستوى من كرة القدم، بصرف النظر عن الأهداف السهلة التي استقبلناها، لقد لعبنا كرة قدم جيدة ضدهم، وحاولنا دائمًا الهجوم والاستحواذ الجيد على الكرة".

وأردف:"هناك فرق كبير بين الأهلي وجورماهيا بشأن العوامل المالية واللاعبين، القيمة المالية للاعبو الأهلي تتخطى 33 مليون دولار ونادي جور ماهيا 1.5 مليون دولار فقط".

وأختتم حديثه قائلًا:"خبرة المواجهات الدولية هي من حسمت اللقاء لصالح الأهلي، كما أن الدوري المصري أقوى من الدوريات الأخرى في أفريقيا".

