شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يطلب حسم مصيره فى الأهلى ويضغط للخروج معارا والان مع تفاصيل الخبر

طلب كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي خروجه للإعارة عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لأحد الأندية المحلية، في ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة مع اعتماد مارسيل كولر المدير الفني على الثنائي يحيى عطية الله وعمر كمال في قيادة الجبهة اليسرى.

ويرى كريم الدبيس أنه سيواجه صعوبة في الحصول على فرصة المشاركة من كولر، في ظل استمرار تهميشه من قبل الجهاز الفني وخروجه من الحسابات الفنية تماما واستبعاده من قائمة المباريات الرسمية.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم