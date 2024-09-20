شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نفاضل بين الأجنبى والمصرى للجنة الحكام وشيتوس مستمر مع الشباب والان مع تفاصيل الخبر

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تفاصيل اجتماع مساء الخميس، وسر تأجيل الإعلان عن اسم رئيس لجنة الحكام إلى وقت لاحق.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات لبرنامج للهدف عبر قناة أون تايم سبورت 2: محمد فاروق هو المشرف على لجنة الحكام حاليا ويعمل على اختبارات الحكام على مستوى الجمهورية، وفضلنا التروية في اختيار رئيس لجنة الحكام سواء كان مصرياً أو أجنبيا لابد أن يستطيع أن يقدم إضافة للحكام.

أضاف: لدينا العديد من الخيارات، هناك أكثر من مرشح مصري وأكثر من مرشح أجنبي والأسبوع القادم سنتوصل لرئيس اللجنة ونعلن عنه.

واصل متحدثاً عن تطبيق اللائحة على النادي الأهلي بعد انسحابه من بطولة كأس مصر بالنسخة الماضية: تواصلت مع ثروت سويلم وأكد أنه مع احترام اللوائح ولكن تصريحه تم تفسيره بشكل خاطئ ولكنه كان ينوه فقط إلى قيمة الأهلي والزمالك التسويقية، والأهلي سباق في تنفيذ اللوائح.

واختتم: اذا تم الاستقرار على رئيس لجنة حكام أجنبي، سيكون من أوروبا وليس حكماً عربياً، اذا كان عربياً سيكون مصرياً ولدينا الكثير من الكفاءات، الشهر القادم سنعقد جمعية عمومية للدعوة لانتخابات اتحاد الكرة ووائل رياض مستمر مع منتخب الشباب.