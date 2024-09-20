منتخب ناشئين اليد 2006 فى مواجهة بوروندي ببطولة أفريقيا

يواجه منتخبنا الوطنى المصري للناشئين لكرة اليد نظيره بوروندي اليوم الجمعة ، فى ثانى مواجهاته ببطولة افريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 19 الى 26 سبتمبر 2024.

محمد يوسف

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