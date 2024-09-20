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منتخب ناشئين اليد 2006 فى مواجهة بوروندي ببطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 01:30 ص

 يواجه منتخبنا الوطنى المصري للناشئين لكرة اليد نظيره بوروندي اليوم الجمعة ، فى ثانى مواجهاته ببطولة افريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 19 الى 26 سبتمبر 2024.

تضم قائمة اللاعبين كلا من ، يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفي احمد - عبد الرحمن اشرف - زياد احمد - عمر بركه - احمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - احمد حلمي - عادل سعد - محمود احمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا .

فيما يضم الجهاز الفنى محمد الأغلى  المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية كابتن محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام -  توفيق المتولى مدير اداري -  عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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