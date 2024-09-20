شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقف أشرف داري من دخول قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

يحسم اليوم الجمعة الجهاز الفني للأهلي موقف المغربي أشرف داري من دخول قائمة مباراة جورماهيا الكيني المقررة مساء غدا السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من دخول القائمة حال التأكد من جاهزيته التامة للمشاركة في المباريات أو استبعاده وتأجيل عودته للمباريات إلى مباراة السوبر القادمة.

واشتكى أشرف داري من الإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال تواجده في معسكر منتخب المغرب الأخير وتسببت في غيابه عن مباراة الذهاب أمام بطل كينيا، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية قبل أن يتعافى ويشارك في التدريبات الجماعية، على أن يحدد الجهاز الفني موقفه من لقاء الغد بعد التشاور مع الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

وعاد أشرف داري للمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الأربعاء الماضي وهو ما يجعل فرصه في اللحاق بمباراة الغد قائمة، ولكن القرار النهائي بيد مارسيل كولر الذي سيحسم موقفه بشكل نهائي.