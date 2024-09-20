الامارات | المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية تجتمع في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي اجتماع المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية خلال نوفمبر المقبل.

ويستعرض الاجتماع جهود المجموعة خلال المرحلة الماضية في تنفيذ الخطط التطويرية، ووضع البرامج المستقبلية، وذلك ضمن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر في أبوظبي بحضور رؤساء اتحادات 137 دولة.

وقال رئيس المجموعة عضو اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، سلطان اليحيائي، إن «اللجنة الفنية للمجموعة الإقليمية السابعة ستعقد اجتماعاً فنياً عبر الاتصال المرئي الشهر المقبل في أبوظبي للتحضير للاجتماع».