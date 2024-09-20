الامارات | 5 لاعبين يمثلون منتخب الكاراتيه في «آسيا للكبار» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن المنتخب الوطني، اليوم، مشاركته في بطولة «آسيا للكبار» المقامة في مدينة هانغزو بالصين، وتستمر حتى بعد غدٍ.

وتعد البطولة الأكبر والأعرق على صعيد القارة الصفراء، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقررة إقامتها نوفمبر المقبل في بامبلونا بإسبانيا.

ويترأس بعثة المنتخب نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه راشد عبدالمجيد آل علي، وتضم المدربين وحيد حسيني، ونادر بيجي، واللاعبين: كريم رامي في مسابقة «الكاتا» فردي رجال، وزايد خضير في مسابقة «الكوميتيه» فردي رجال، وثلاث لاعبات في مسابقة «الكوميتيه» فردي وفرق، هن: حوراء العجمي، وسارة العامري، وفاطمة خصيف.

ويرافق البعثة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات عضو لجنة التنظيم والمسابقات في الاتحاد الآسيوي للكاراتيه إبراهيم النعيمي، والحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي، وعضو لجنة الحكام الدولية والآسيوية جابر الزعابي.

اللاعبون الـ 5

كريم رامي.

زايد خضير.

حوراء العجمي.

سارة العامري.

فاطمة خصيف.