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تعليق فليك بعد الخسارة أمام موناكو "علينا رفع رؤوسنا"

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق ، على هزيمة الفريق الكتالوني، أمام نظيره موناكو، في منافسات بطولة .

وتعرض البلوجرانا للهزيمة من موناكو الفرنسي، بثنائية مقابل هدف، في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتحدث فليك في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس“: المباراة تكون مختلفة عندما تشارك بـ لاعب أقل، ولكن رغم الطرد حاولنا أن ندافع بقدر المستطاع.

وتابع: قدمنا أشياءً إيجابية في المباراة، لكننا سنحلل المباراة من جديد، نحن خسرنا أول مباراة في دوري أبطال أوروبا، وموناكو يستحق الفوز.

وأضاف: يجب أن نرفع رؤوسنا على ما قدمناه في المباراة، ونسترجع طاقتنا والاستعداد للمباراة القادمة يوم الأحد في .

وأتم: الأمر صعب للغاية مع ضغط المباريات، خوض مباراة كل ثلاثة وأربع أيام، لكن لدينا العديد من اللاعبين بإمكانهم المشاركة في المباريات القادمة.

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