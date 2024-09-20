شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة جورماهيا الكيني الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة استعدادا لخوض مباراته أمام جورماهيا الكيني مساء غدا السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي، في بداية مشواره نحو الحفاظ على لقب الأميرة السمراء المتوج به في آخر نسختين، والمنافسة على حصد النجمة الثالثة عشرة في تاريخه.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في مدينة نيروبي الكينية يوم الأحد الماضي، بتوقيع كلا من رامي ربيعة وبيرسي تاو "ثنائية"، وقطع شوط كبير نحو السعود إلى دور المجموعات الإفريقي.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش اليوم قبل أن يتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة للمبيت بها استعدادا لمباراة جورماهيا غدا، حيث سيحدد الجهاز الفني قائمة المباراة التي ستدخل معسكر مغلق عقب نهاية مران اليوم.

