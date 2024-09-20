شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستقر على انطلاق معسكر المنتخب 6 أو 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم انطلاق معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن يوم 6 أو 7 اكتوبر المقبل في اطار الاستعداد لمباراتي موريتانيا في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الامم الأفريقية 2025 .

يستضيف استاد القاهرة مباراة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، ومنتخب موريتانيا المقرر لها 11 أكتوبر المقبل في اطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وتحدد الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وواجه منتخب مصر كاب فيردي وبوتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية، فاز بثلاثية في الأولى كما فاز برباعية في الثانية.

وعبر دفاع منتخب مصر مع حسام حسن عن صلابته بعدما تلقى هدفين في 4 مباريات رسمية آخرها تحقيقه فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.