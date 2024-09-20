شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة يد الكراسى المتحركة على موعد مع فرنسا فى نصف نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

ضرب منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة موعدا مع نظيره الفرنسى فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، فى نصف نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة حسن مصطفى.

وصعد منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة، بقيادة مديره الفنى وائل عبد العاطى، إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على نظيره اليابانى بنتيجة 2-1 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم.



وكان منتخب مصر للكراسي المتحركة قد بدأ البطولة بالفوز علي تشيلي ثم الهند بنفس النتيجة 2-0 ثم تلقي الخسارة أمام البرتغالي 2-1 ليلتقي مع اليابان في ربع النهائي ويحقق الفوز 2-1 ليصعد لنصف النهائي يواجه فرنسا.



وشهد حفل الافتتاح الثلاثاء حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، فضلا عن مجلس إدارة اتحاد اليد المصرى برئاسة الدكتور محمد الأمين.



وضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.



ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.



وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي". وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الثانية لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الأولى.