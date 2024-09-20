شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يهزم القطن بهدف الحاوى ويصعد لنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

فاز الأهلى على القطن الكاميرونى بملعبه فى جاروا بهدف دون رد سجله وليد سليمان فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية فى مثل هذا اليوم 20 سبتمبر 2014، ليضع الأهلى أولى قدميه فى نهائى البطولة لأول مرة فى تاريخه والتى توج بها المارد الأحمر فى النهائى بهدف عماد متعب الشهير فى سيوى سبورت الإيفوارى بالوقت القاتل.

وإجمالا توج الاهلى بـ152 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.