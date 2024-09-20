نجم ليفربول يخطط لشراء نادي نانت الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - يخطط اللاعب الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندرأرنولد نجم فريق ليفربول لشراء نادي نانت الفرنسي خلال الفترة المقبلة حيث يمر النادي بمرحلة إعادة هيكلة في الوقت الحالي.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الكسندر ارنولد يجهز من خلال مجموعة استثمارية عرضاً تصل قيمته إلى 140 مليون يورو لشراء النادي.

ويطمح النجم الإنجليزي لأن يصبح مالكًا لنادي نانت العريق، في إطار طموحاته خارج ملعب كرة القدم.

وأوضحت “ليكيب” أن الكثير من المراقبون ينظرون لهذه الخطوة كبداية جديدة لنادي نانت في انتظار التعرف على تفاصيل الصفقة ومدى تأثيرها في مستقبل النادي الفرنسي.

يذكر أن نانت يضم بين صفوفه نجم منتخب مصر ولاعب الزمالك السابق مصطفى محمد.