شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكينى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع الشرطة الكينى فى إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الزمالك، تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز، 37 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 21 فوزاً وتعادل فى ثمانية لقاءات، وتلقى ثمانى هزائم، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 60 هدفاً وتلقت شباكه 33، وتوج مع الزمالك بالكونفدرالية.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكينى دون حضور جماهيرى على خلفية عقوبات نهائي النسخة السابقة لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وإصدار الكاف عقوبات على الأبيض بإقامة مباراتين بدون جمهور، الأولى ستكون أمام الشرطة الكيني، والثانية ستكون في دور المجموعات حال تأهل الزمالك بشكل رسمي.

وطالب جوميز اللاعبين بعدم التهاون أمام مرمى الشرطة الكينى، أو التسرع في إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام بطل كينيا.

كما طالبهم بتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.