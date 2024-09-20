شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يقرر استمرار جوناثان الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى مودرن سبورت على استمرار الكاميرونى جوناثان مع الفريق الموسم المقبل، ورفض جميع العروض المقدمة للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان يرغب مسئولو نادى الزمالك فى حسم صفقة الكاميرونى جوناثان خلال الفترة الماضية حيث يتبقى فى عقد اللاعب موسمين مع فريق مودرن سبورت.

وشارك جوناثان نجويم، صاحب الـ33 عاما، مع فريق مودرن سبورت هذا الموسم في 27 مباراة حتى الأن، وتمكن من تسجيل 7 أهداف.

من جانب آخر، أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت تلقيه خطاب من الإتحاد الدولي لكرة القدم برفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم بعد حل أزمة اللاعب الغاني دياويسي تايلور.

وكان هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي للنادي، قد دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية لحل القضية والتوصل إلى حل بالتسوية مع تايلور بعد الحكم بحصوله على غرامة نتيجة فسخ التعاقد سابقاً.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لحل جميع المشاكل والأزمات السابقة بعد حل قضية اللاعب التونسي السابق مروان صحراوي من أجل قيد الصفقات الجديدة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد لوضع النادي في مساره الصحيح بالكرة المصرية.