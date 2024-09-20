شكرا لقرائتكم خبر عن كاف ينشر هدف طاهر أمام الرجاء فى السوبر الأفريقى: لا تأمن الأهلي قبل صافرة النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" هدف طاهر محمد طاهر في شباك الرجاء المغربى قبل أيام من السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك.

وكتب حساب الكاف على منصة "إكس" تعليقاً على هدف طاهر محمد طاهر، "لا تأمن الأهلي قبل صافرة النهاية.. هدف طاهر محمد طاهر كان مؤثرًا في فوز الأهلي بكأس السوبر الأفريقي 2021 على حساب الرجاء".

وبدأ العد التنازلى لبطولة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، الذي سيُجرى في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف ملعب المملكة أرينا معقل نادى الهلال القمة المصرية العربية الإفريقية يوم 27 سبتمبر الجارى

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن تذاكر مباراة السوبر الأفريقى نفدت بعد أقل من 24 ساعة من بدء عملية بيعها، وأوضح كاف أن الطلب الكبير على التذاكر يوضح أهمية واهتمام الجماهير بالمباراة بين العملاقين المصريين.

وتكتسب هذه النسخة من كأس السوبر الأفريقي مزيدًا من الأهمية مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة لكأس السوبر الإفريقي، من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مما يعكس تطور المنافسة وازدياد هيبتها.

كما سيتم بث نهائي كأس السوبر الإفريقي، بين النادي الأهلي ونادي الزمالك عبر مجموعة قنوات عالمية فى كل قارات العالم عبر إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقارة أوروبا، وأمريكا الشمالية وجنوب المحيط الهادئ.

ويتسع ملعب المملكة أرينا إلى 30 ألف متفرج، وسيحتضن أول مباراة أفريقية حيث تم افتتاحه في يناير 2024، وتم استخدامه عن طريق نادى الهلال الذى نقل ملعبه من استاد الملك سلمان.