شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى عن إيهاب جلال: 400 يوم بين توليه القيادة ووفاته.. لن ننساك أبدا والان مع تفاصيل الخبر

وجه الحساب الرسمي لنادى الإسماعيلى رسالة إلى الراحل إيهاب جلال الذى رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية بعد وعكة صحية تعرض لها ونقل على إثرها للمستشفى.

وكتب الحساب الرسمي لنادى الإسماعيلى على فيس بوك: "400 يوم بين توليه القيادة الفنية للدراويش للمرة الثانية ووفاته.. إيهاب جلال لن ننساك أبدا وستظل خالدا فى قلوبنا".



الإسماعيلى

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الجمعة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضى.

ويقود فترة الإعداد كل من أشرف خصر وأيمن كمال وأيمن خليل بالإضافة إلى استمرارهم في عملهم الأساسي، وذلك لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني جديد للفريق الأول.

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى، ترك حسم أسماء الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد للجهاز الفني الجديد الذى سيقود الدراويش في الموسم الجديد.

واقترب الإسماعيلى من إعلان خليفة الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته بعد عدة أيام، وأقام له النادى مراسم العزاء داخل ملاعب الإسماعيلى.