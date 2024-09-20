شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربي تدير مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال كولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعيين الحكمة المصرية شاهندة المغربي لإدارة مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليًا في كولومبيا.

وتعتبر مباراة الغد هي الظهور الرابع للحكمة المصرية شاهندة المغربي في البطولة بعدما أدارت مباراتي فيجي وكندا، النمسا واليابان في دور المجموعات، ومباراة ألمانيا والأرجنتين في دور الـ16.

وأعلنت اللجنة أيضًا عن قائمة الحكام والمحكمات لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا والتي تستضيفها الدومينيكان وضمت المصرية يارا عاطف كمحكمة مساعد.

ويتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بخالص التهاني لشاهندا المغربي ويارا عاطف لاختيارهما في البطولتين ويتمني لهما التوفيق ولكل أسرة التحكيم المصرى.