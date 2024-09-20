شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يسعى لتسجيل هدف التقدم أمام الشرطة الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والشرطة الكينى، التي تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ومازال التعادل السلبى يسيطر على اللقاء.

بدأ الزمالك بشكل منظم وكاد حمزة المثلوثى أن يستغل كرة ثابتة ويسجل هدف التقدم بعد تسديد الكرة بالرأس إلا إنها مرت أعلى العارضة، وفى الدقيقة 10 حصل فريق الشرطة الكينى على خطأ من على حدود منطقة الجزاء وهددوا بها مرمى محمد صبحى الذى تصدى للكرة وابعد الخطورة عن مرماه.

فى الربع ساعة الثانية كثف الزمالك الضغط فى سبيل السعى لتسجيل هدف التقدم، إلا إن دفاع الفريق الكينى كان بالمرصاد.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.