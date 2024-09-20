شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لجورماهيا الكينى.. محاضرة لكولر وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم، الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني غدًا. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التحضيرات الفنية لمباراة الغد.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية المحددة للاعبين، قبل أن يختتم كولر المران بتقسيمة قوية.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الرباعي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران فني وبدني منفرد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السابعة مساء غد السبت على استاد القاهرة.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في مدينة نيروبي الكينية الأحد الماضي، بتوقيع كل من رامي ربيعة وبيرسي تاو "ثنائية"، وقطع شوط كبير نحو السعود إلى دور المجموعات الأفريقي.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلى من خوض المراحل التمهيدية من دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.