رغم أنه ليس القائد.. لقطة رائعة من زيزو بمباراة الشرطة الكيني لم ترصدها كاميرا اللقاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر نجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" في لقطة رائعة قبل انطلاق مباراة فريقه أمام نظيره الشرطة الكيني.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.

وظهر زيزو قبل انطلاق وهو يتوسط لاعبي الزمالك والبدلاء وهو يجلس على ركبته.

ولا يعد زيزو هو قائد الفريق خلال اللقاء بل زميله عمر جابر.

وكان فريق الزمالك قد فاز في الذهاب بهدف نظيف على الشرطة الكيني.

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