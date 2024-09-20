بحضور الخطيب.. 20 صور من مران الأهلي استعدادا لمواجهة جورماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني غدا السبت.

وعقد المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، محاضرة عن طريق الفيديو للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التحضيرات الفنية لمباراة الغد.

وخاض اللاعبون مرانا بدنيا وفنيا شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية المحددة للاعبين، قبل أن يختتم كولر المران بتقسيمة قوية.

وجاء كل ذلك تحت أعين محمود الخطيب رئيس النادي الذي حرص على مساندة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة الغد.

ويستضيف الأهلي منافسه جورماهيا الكيني غدا السبت، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

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