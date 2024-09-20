"ارتبط اسمه بالزواج من فنانة".. من هو المشجع الأهلاوي الذي أحرجه زيزو؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع أهلاوي ظهر في موقف أحرجه به نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو" خلال تواجدهما بإحدى المناسبات الاجتماعية.

وطلب المشجع الأهلاوي من زيزو التقاط صورة ولكن كان المشجع يصور مقطع فيديو وظهر وهو يقول: "زيزو أنا أهلاوي بس بحبك"، ليجلس لاعب الزمالك دون التقاط الصورة معه.

ويعد المشجع هو المصور الفوتوجرافي سيد شعراوي الذي يشتهر بتصويره الفنانين ومشاهير المجتمع بجانب حفلات الزفاف وهو ما جعله يتواجد بالمناسبة التي حضرها العديد من نجوم الفن والرياضة.

سيد شعراوي كان قد تزوّج المطربة المصرية كارين نوالى، كما اشتهر بدعمه للفنانة وفاء مكي قبل أن يخرج في تصريحات صادمة بأنها كانت ستتسبب بمشاكل بمنزله.

وادعت زوجته كارين نوالى أن الفنانة وفاء مكي كانت ترغب الزواج منه زوجها سيد شعراوي.

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