شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يخضع لاختبار طبى قبل خوض التدريبات الجماعية بمودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يخضع مروان محسن مهاجم فريق مودرن سبورت لاختبار طبى تحت إشراف الطبيب قبل المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق استعدادا لانطلاق مباريات الموسم المقبل.

وقطع مروان محسن شوطاً كبيراً في التعافي من الإصابة بعدما خضع لفترة تأهيل في الجيم لاستعادة اللياقة البدنية وسوف ينتظم في التدريبات الجماعة لفريق مودرن سبورت تحت قيادة طلعت يوسف.

من جانب آخر، أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم بعد حل أزمة اللاعب الغاني دياويسي تايلور.

وكان هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي للنادي، قد دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية لحل القضية والتوصل إلى حل بالتسوية مع تايلور بعد الحكم بحصوله على غرامة نتيجة فسخ التعاقد سابقاً.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لحل جميع المشاكل والأزمات السابقة بعد حل قضية اللاعب التونسي السابق مروان صحراوي من أجل قيد الصفقات الجديدة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد لوضع النادي في مساره الصحيح بالكرة المصرية.