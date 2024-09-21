رسميا.. شوبير ينضم لقناة النادي الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت شركة "روزناما" التعاقد مع الإعلام أحمد شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي على قناة النادي الأهلي.

وتم توقيع العقود في حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بجانب رئيس مجلس إدارة شركة روزناما.

وجاء هذا التعاقد في إطار الخطوات الأولى التي تجهز لها الشركة لتطوير شاشة قناة نادي القرن، وتقديم محتوى متميز يليق بالنادي.

وكان قد تعاقد مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة محمود الخطيب، وبحضور العديد من أعضاء مجلس إدارة النادي التعاقد مع شركة "روزناما" لإدارة قناة الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ورحل شوبير عن قناة "أون تايم سبورتس" يوم 11 يوليو 2024، بعدما أنهت الشركة المتحدة التعاقد معه.

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