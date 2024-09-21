شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي اليد 2006 فى مواجهة الجزائر ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخبنا الوطنى المصري للناشئين لكرة اليد نظيره الجزائرى اليوم، السبت، فى ختام الدور الأول ببطولة افريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين لكرة اليد، والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 19 الى 26 سبتمبر 2024.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفي احمد - عبد الرحمن اشرف - زياد أحمد - عمر بركة - أحمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود احمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - وعمر رضا.



فيما يضم الجهاز الفنى محمد الأغلى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية كابتن محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولى مدير اداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.