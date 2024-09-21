شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهائي بطولة باريس للاسكواش ومصر تسيطر على لقبي الرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء اليوم السبت، منافسات الدور النهائي ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتى تقام فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

وضمنت مصر لقبي، الرجال والسيدات، حيث يلتقي مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش مع مواطنه علي فرج المصنف الأول عالمياً في المباراة النهائية، فيما تلتقي نوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات مع مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولى.

وكان الثنائى المصرى نور الشربينى المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلى فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التى انطلقت فى نسختها الأولى خلال الموسم الماضى.

وشهدت البطولة مشاركة 22 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 10 لاعبين فى منافسات الرجال، و12 لاعبة فى منافسات السيدات.

10 لاعبين فى منافسات الرجال وهم: على فرج، كريم عبد الجواد، على أبو العنين، يوسف سليمان، مصطفى عسل، محمد الشربينى، مازن هشام، طارق مؤمن، فارس الدسوقى، يوسف إبراهيم.

12 لاعبة فى منافسات السيدات وهم: نور الشربينى، مريم متولى، روان العربى، سلمى هانى، زينة ميكيوى، هنا معتز، هانيا الحمامى، فيروز أبو الخير، هنا رمضان، فريدة محمد، ندى عباس، نوران جوهر.