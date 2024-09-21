شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحشد قوة الزمالك الضاربة استعداداً للسوبر الأفريقى أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يجهز البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، قوة القلعة البيضاء الضاربة قبل مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى المقرر لها الجمعة المقبل فى السعودية، إيماناً من الخواجة بأن جاهزية جميع العناصر يمنحه الحرية فى الاختيار بينهم.

ويستهدف البرتغالى جوزيه جوميز التتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الأهلى لتكون البطولة خير انطلاقة للموسم الجديد، فضلا عن أن الخواجة على علم بأن الفوز فى هذا اللقاء سيمنحه صك العبور إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء.



وأعلن جوزيه جوميز حالة الطوارئ داخل القلعة البيضاء، وطالب اللاعبين بالتركيز خلال هذا الأسبوع حتى موعد المباراة المرتقب الجمعة المقبل، والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" التى من الممكن أن تشغل تركيزهم وتأخذ حيز كبير من تفكيرهم.



ويتفهم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وجهة نظر المدرب جيداً ويعلمون قيمة مباراة السوبر جيداً، كونها ستكون نقطة فارقة فى مشوار الفريق الأبيض هذا الموسم نحو حصد مزيد من البطولات.



واستقر الجهاز الفني للزمالك على موعد السفر إلى السعودية استعدادا للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلى المقرر له 27 سبتمبر الجارى في السعودية قبل المباراة بثلاثة أيام، من أجل منح لاعبيه الراحة الكافية، والدخول فى أجواء اللقاء قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلى.